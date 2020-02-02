В Кюрдамире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Атакишили.

Житель Гейчайского района, Камран Огтай оглы Керимов, 1969 года рождения на своем автомобиле марки “VAZ-21010” столкнулся с автомобилем “Mercedes”, которым управлял житель Имишли, Азер Джаванали оглы Насиров, 1972 года рождения.

В результате аварии пострадала пассажирка “VAZ-21010”, жительница Гейчайского района Гюльсана Гумбат гызы Керимова, 1968 года рождения.

Раненую с различными телесными повреждениями доставили в травматологическое отделение Кюрдамирской центральной больницы.

По факту ведется расследование.