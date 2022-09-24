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В Кюрдамире столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Кюрдамире столкнулись автомобили, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе столкнулись автомобили, есть пострадавшие.
Происшествия
24 сентября 2022 г. 14:36
В Кюрдамире столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе столкнулись автомобили, есть пострадавшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло в районе села Чохранлы.

Так, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 водитель одного из автомобилей, житель села Чохранлы Гаджиев Алим Агавейс оглы, 1951 года рождения, и его односельчане - Рашида Раджабова (20 лет) и Сулейман Раджабов (18 лет) получили тяжелые травмы.

Пострадавшие были немедленно доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу с помощью кареты скорой помощи.
По факту ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

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