В Кюрдамире столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе столкнулись автомобили, есть пострадавшие.

В Кюрдамирском районе столкнулись автомобили, есть пострадавшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло в районе села Чохранлы.



Так, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 водитель одного из автомобилей, житель села Чохранлы Гаджиев Алим Агавейс оглы, 1951 года рождения, и его односельчане - Рашида Раджабова (20 лет) и Сулейман Раджабов (18 лет) получили тяжелые травмы.



Пострадавшие были немедленно доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу с помощью кареты скорой помощи.

По факту ведется разбирательство.