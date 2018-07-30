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    В Кюрдамире со свадьбы украли 4700 манатов

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе в одном из домов торжеств со свадьбы украли 4700 манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившийся в Кюрдамирское районное отделение полиции житель села Моллакенд Дж.Исаев сообщил, что 28 июля во время свадебного торжества в одном из домов торжеств в селе из ящика, установленного в холле, и предназначенного для  для денежных подарков, были украдены 4700 манатов.

    Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и в короткие сроки были задержаны 2 подозреваемых. Расследование установило, что ими являются жители села Гаджилы Тарлан Мазанов и Рухан Баширзаде.

    Часть украденных денег была изъята сотрудниками полиции как вещественное доказательство.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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