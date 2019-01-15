В Кюрдамире сгорел частный жилой дом - ВИДЕО

15 января, 2019 22:06

https://report.az/storage/news/13a913fb96ee5cc2f1612b203bcea984/4950d29b-8044-4822-b129-90acae67205b_292.jpg Кюрдамир. 15 января. REPORT.AZ/ В частном жилом доме в Кюрдамире произошел пожар. Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент произошел селе Мурадхан. Таким образом, пожар вспыхнул в четырехкомнатном доме общей площадью 91 кв. м, принадлежащем жителю села Нематову Абульфату Немат оглы. На месте происшествия были задействованы две пожарные машины Кюрдамирского районного противопожарного отряда, пожар был потушен. По факту ведется расследование.

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