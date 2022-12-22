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В Кюрдамире сгорел автомобиль с полутора тоннами мандаринов

В Кюрдамире сгорел автомобиль с полутора тоннами мандаринов В Кюрдамирском районе произошло возгорание автомобиля с полутора тоннами мандаринов.
Происшествия
22 декабря 2022 г. 08:10
В Кюрдамире сгорел автомобиль с полутора тоннами мандаринов

В Кюрдамирском районе произошло возгорание автомобиля с полутора тоннами мандаринов.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Сыгырлы района.

Так, во время движения по вышеуказанной дороге грузового фургона марки "Форд Транзит", за рулем которого находился 34-летний житель Газахского района Эльвин Адиль оглу Давудов, автомобиль внезапно загорелся.

Хотя водитель сначала попытался потушить пожар самостоятельно, это ему не удалось.

По вызову на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Кюрдамирского районного пожарного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС, усилиями пожарников огонь был потушен.

По предварительной причине возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке автомобиля.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə bir ton yarım mandarin yüklənmiş avtomobil yanıb

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