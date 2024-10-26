В Кюрдамире семь человек пострадали в двойном ДТП на магистрали Баку-Газах

На автомагистрали Баку-Газах в селе Муганлы Кюрадимрского района произошло двойное ДТП, в котором пострадали семь человек.

На автомагистрали Баку-Газах в селе Муганлы Кюрдамирского района произошло двойное ДТП, в котором пострадали семь человек.

Как сообщает ширванское бюро Report , 34-летний житель Евлахского района Габиль Фамиль оглу Акперли, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, во время движения в направлении Гянджи не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. Куски развалившейся после удара конструкции упали на противоположную сторону проезжей части, а двигавшийся во встречном направлении "ВАЗ", которым управлял 48-летний житель Уджарского района Алим Гусейналы оглу Шукюралиев, врезался в бетонные обломки.

В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в Mercedes - жители Евлахского района - водитель Г.Акперли и пассажиры 44-летняя Амира Видади гызы Бахманли и 67-летняя Гюльсум Ибрагим гызы Алханова, а также четверо находившихся в автомобиле "ВАЗ": 48-летний водитель А.Шукюралиев, пассажиры - брат водителя 51-летний Асиф Гусейналы оглу Шукюралиев, 41-летний Хасрат Нусрат оглу Мехдиев и 44-летний Эмиль Рахим оглу Гасымов.

Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.