В Кюрдамире семь человек пострадали в двойном ДТП на магистрали Баку-Газах

На автомагистрали Баку-Газах в селе Муганлы Кюрдамирского района произошло двойное ДТП, в котором пострадали семь человек.
Как сообщает ширванское бюро
В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в Mercedes - жители Евлахского района - водитель Г.Акперли и пассажиры 44-летняя Амира Видади гызы Бахманли и 67-летняя Гюльсум Ибрагим гызы Алханова, а также четверо находившихся в автомобиле "ВАЗ": 48-летний водитель А.Шукюралиев, пассажиры - брат водителя 51-летний Асиф Гусейналы оглу Шукюралиев, 41-летний Хасрат Нусрат оглу Мехдиев и 44-летний Эмиль Рахим оглу Гасымов.
Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.