В Кюрдамире ребенок утонул в пруду

​В Кюрдамире ребенок утонул в пруду

21 июня, 2019 22:41

https://report.az/storage/news/84be78023ce50e26233d104e1ff2186a/85bf6347-afdb-4e53-9401-2e162314458c_292.jpg В Кюрдамирском районе полугодовалый ребенок утонул в пруду, расположенном во дворе жилого дома, передает верхнеширванское бюро Report. Отмечается, что инцидент произошел в селе Гарасу. В связи с фактом ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Kürdəmirdə körpə gölməçədə boğularaq ölüb

Читайте также