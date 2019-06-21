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В Кюрдамире ребенок утонул в пруду

​В Кюрдамире ребенок утонул в пруду

В Кюрдамирском районе полугодовалый ребенок утонул в пруду, расположенном во дворе жилого дома, передает верхнеширванское бюро Report.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Гарасу.

В связи с фактом ведется расследование. 

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