​В Кюрдамире ребенок утонул в пруду

В Кюрдамирском районе полугодовалый ребенок утонул в пруду, расположенном во дворе жилого дома, передает верхнеширванское бюро Report.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Гарасу.
В связи с фактом ведется расследование.
В Кюрдамирском районе полугодовалый ребенок утонул в пруду, расположенном во дворе жилого дома, передает верхнеширванское бюро Report.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Гарасу.
В связи с фактом ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости