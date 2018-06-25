В Кюрдамире ребенок получил ожоги, разжигая костер

25 июня, 2018 05:41

Кюрдамир. 25 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошел несчастный случай с участием ребенка. Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Атакишили. Местный житель Гаджиев Мурад Илькин оглы 2009-го года рождения разжигая костер по неосторожности получил ожоги. С ожогами различной степени тяжести ребенок был помещен в травматологическое отделение районной центральной больницы Кюрдамира. По словам врачей, состояние М.Гаджиева оценивается как среднетяжелое. По факту ведется расследование.

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