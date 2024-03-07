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В Кюрдамире расследуют смерть 5-летнего ребенка из-за врачебной халатности

В Кюрдамире расследуют смерть 5-летнего ребенка из-за врачебной халатности Прокуратура Кюрдамирского района возбудила дело на основании поступившей жалобы о смерти 5-летнего ребенка в результате врачебной халатности.  
Происшествия
7 марта 2024 г. 19:01
В Кюрдамире расследуют смерть 5-летнего ребенка из-за врачебной халатности

Прокуратура Кюрдамирского района возбудила дело на основании поступившей жалобы о смерти 5-летнего ребенка в результате врачебной халатности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации ведомства, ребенку (2019 г.р.) провели медицинское обследование в Кюрдамирской центральной районной больнице, однако врачи не выявили у него геморрагическую пневмонию легких, которая вскоре привела к его смерти.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР, проводится предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmir xəstəxanasında azyaşlının ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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