В Кюрдамире расследуют смерть 5-летнего ребенка из-за врачебной халатности

Прокуратура Кюрдамирского района возбудила дело на основании поступившей жалобы о смерти 5-летнего ребенка в результате врачебной халатности.

Прокуратура Кюрдамирского района возбудила дело на основании поступившей жалобы о смерти 5-летнего ребенка в результате врачебной халатности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации ведомства, ребенку (2019 г.р.) провели медицинское обследование в Кюрдамирской центральной районной больнице, однако врачи не выявили у него геморрагическую пневмонию легких, которая вскоре привела к его смерти.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР, проводится предварительное расследование.