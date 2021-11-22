В Кюрдамире проведен очередной рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.