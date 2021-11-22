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В Кюрдамире проведен очередной рейд против нарушающих правила водителей

В Кюрдамире проведен очередной рейд против нарушающих правила водителей Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.
Происшествия
22 ноября 2021 г. 01:07
В Кюрдамире проведен очередной рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Кюрдамирского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə qaydaları pozan sürücülərə inzibati protokollar tərtib olunub

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