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В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 

В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек  В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 февраля 2022 г. 15:38
В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 

Установлены личности пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кюрдамире.

Как передает Верхне-Ширванское бюро Report, пострадавшие являются жителями Сальянского района. Они находились в микроавтобусе марки Ford.
Пострадавшие:
32-летняя Айгюн Бахтияр гызы Мехралыева,
64-летний Шахмурад Бахлул оглу Алмазов,
33-летняя Гюнель Бахадур гызы Мехралыева,
14-летняя Турана Талех гызы Теймурова,
44-летний Элтон Нехмат оглу Мамедов,
27-летний Махир Зейнал оглу Сафаров,
34-летний Сархан Гейдар оглу Асадзаде,
54-летняя Вазифа Хехмат гызы Мехралыева.

15:05

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на отрезке трассы Баку-Газах, пролегающей по территории села Гарабуджаг.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марок Ford и Volkswagen пять человек получили различные травмы. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада врачей станции скорой неотложной помощи.

Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə sərnişin mikroavtobusu aşıb, 8 nəfər xəsarət alıb

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