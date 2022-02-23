В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 

Установлены личности пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кюрдамире.
Как передает Верхне-Ширванское бюро Report, пострадавшие являются жителями Сальянского района. Они находились в микроавтобусе марки Ford.
Пострадавшие:
32-летняя Айгюн Бахтияр гызы Мехралыева,
64-летний Шахмурад Бахлул оглу Алмазов,
33-летняя Гюнель Бахадур гызы Мехралыева,
14-летняя Турана Талех гызы Теймурова,
44-летний Элтон Нехмат оглу Мамедов,
27-летний Махир Зейнал оглу Сафаров,
34-летний Сархан Гейдар оглу Асадзаде,
54-летняя Вазифа Хехмат гызы Мехралыева.
В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на отрезке трассы Баку-Газах, пролегающей по территории села Гарабуджаг.
По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марок Ford и Volkswagen пять человек получили различные травмы. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада врачей станции скорой неотложной помощи.
Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту начато разбирательство.