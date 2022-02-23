В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Установлены личности пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кюрдамире.



Как передает Верхне-Ширванское бюро Report, пострадавшие являются жителями Сальянского района. Они находились в микроавтобусе марки Ford.

Пострадавшие:

32-летняя Айгюн Бахтияр гызы Мехралыева,

64-летний Шахмурад Бахлул оглу Алмазов,

33-летняя Гюнель Бахадур гызы Мехралыева,

14-летняя Турана Талех гызы Теймурова,

44-летний Элтон Нехмат оглу Мамедов,

27-летний Махир Зейнал оглу Сафаров,

34-летний Сархан Гейдар оглу Асадзаде,

54-летняя Вазифа Хехмат гызы Мехралыева.

15:05

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на отрезке трассы Баку-Газах, пролегающей по территории села Гарабуджаг.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марок Ford и Volkswagen пять человек получили различные травмы. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада врачей станции скорой неотложной помощи.

Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато разбирательство.