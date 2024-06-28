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В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие В селе Хырдапай Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
28 июня 2024 г. 05:12
В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В селе Хырдапай Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 201-м км автомагистрали Баку-Газах.

Груженый фургон "Форд" во время движения в сторону Гянджи наехал на двигавшийся в попутном направлении "КамАЗ". В результате водитель и пассажир первого транспортного средства получили серьезные травмы.

Пострадавших машинами скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası olub, yaralılar var

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