В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В селе Хырдапай Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Груженый фургон "Форд" во время движения в сторону Гянджи наехал на двигавшийся в попутном направлении "КамАЗ". В результате водитель и пассажир первого транспортного средства получили серьезные травмы.
Пострадавших машинами скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
По факту ведется расследование.