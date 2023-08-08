В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

Стали известны имена погибшей и пострадавших в тяжелом ДТП в Кюрдамире.



Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате ДТП погибла жительница Баку Басди Гюльмамед гызы Севдималыева.



Ранения получили жительница Загатальского района Махмудова Махруба Гюльмамед гызы, 27-летний житель Баку Мамедов Илькин Ильяс оглу и 38-летний житель Абшеронского района Севдималыев Эльдениз Аббасали оглу.



Раненые госпитализированы в центральную районную больницу Кюрдамира.

16:18

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Каррар.

В результате столкновения легкового автомобиля "KIA" с грузовиком "КамАЗ" 3 человека получили серьезные ранения, один погиб.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту проводится расследование.