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В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и пострадавшие.
Происшествия
8 августа 2023 г. 16:27
В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

Стали известны имена погибшей и пострадавших в тяжелом ДТП в Кюрдамире.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате ДТП погибла жительница Баку Басди Гюльмамед гызы Севдималыева.

Ранения получили жительница Загатальского района Махмудова Махруба Гюльмамед гызы, 27-летний житель Баку Мамедов Илькин Ильяс оглу и 38-летний житель Абшеронского района Севдималыев Эльдениз Аббасали оглу.

Раненые госпитализированы в центральную районную больницу Кюрдамира.

16:18

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Каррар.

В результате столкновения легкового автомобиля "KIA" с грузовиком "КамАЗ" 3 человека получили серьезные ранения, один погиб.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

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