В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В селе Гарасаггал Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
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Находившиеся в автомобиле жители села Хырдапай Рамал Дургасан оглу Дашдыев, 1988 года рождения, Майыл Габиль оглу Манафов, 1992 года рождения, и житель села Атакишили Эльмин Фархад оглу Набиев, 1992 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
Несмотря на усилия врачей, жизнь Р. Дашдыева спасти не удалось.
По факту начато расследование.