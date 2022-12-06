В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В селе Гарасаггал Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В селе Гарасаггал Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report , находившийся за рулем автомобиля марки KIA житель села Еникенд района Абдулла Тевеккюль оглу Губадов, 1993 года рождения, потерял управление, в результате чего транспортное средство опрокинулось в канал. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Находившиеся в автомобиле жители села Хырдапай Рамал Дургасан оглу Дашдыев, 1988 года рождения, Майыл Габиль оглу Манафов, 1992 года рождения, и житель села Атакишили Эльмин Фархад оглу Набиев, 1992 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей, жизнь Р. Дашдыева спасти не удалось.

По факту начато расследование.