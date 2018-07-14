В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, 2 человека погибли, 3 ранены

Кюрдамир. 14 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого 2 человека погибли и 3 получили ранения.

Как сообщает центральноаранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части автотрассы Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, пролегающей через территорию села Сорсор. Автомобиль марки "Mercedes" потеряв управление, перевернулся и затем сгорел.

В результате аварии, жители Имишлинского района - Аббасов Мирдамат Джами оглы (1997 г.р.) и Рагимова Наиба Керим гызы (1935 г.р.) погибли на месте происшествия.

Кроме этого, жители Имишлинского района - Аббасов Джами Джавад оглы (1965 г.р.), Аббасова Улькяр Акиф гызы (1971 г.р.) и Аббасова Ляман Шамиль гызы (1976 г.р.) получили ранения. Их состояние оценивается как средне-тяжелое. Один из раненых был отправлен в одну из больниц Баку из-за тяжелого состояния.

По факту ведется расследование.