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В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший

В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший В Кюрдамире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
16 октября 2023 г. 19:47
В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящем через село Атакишили, житель Уджарского района 21-летний Ибрагимов Талех Шамил оглу потерял управление легковым автомобилем Mercedes, в результате чего автомобиль вылетел на обочину.

Отец водителя, находившегося в машине в момент ДТП, скончался, а мать с телесными повреждениями различной степени тяжести была доставлена в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

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