В Кюрдамире произошло ДТП, есть раненые

Кюрдамир. 20 мая. REPORT.AZ/ На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через поселок Каррар Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, во время аварии легковой автомобиль марки "Nissan" столкнулся с грузовиком марки Камаз.

В результате, находившийся в легковом автомобиле пассажир Аллахвердиев Совет Салах оглы 1954 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести. Раненый помещен в травматологическое отделение Центральной больницы Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.