 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кюрдамире произошло ДТП, есть раненые

    Кюрдамир. 20 мая. REPORT.AZ/ На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через поселок Каррар Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, во время аварии легковой автомобиль марки "Nissan" столкнулся с грузовиком марки Камаз.

    В результате, находившийся в легковом автомобиле пассажир Аллахвердиев Совет Салах оглы 1954 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести. Раненый помещен в травматологическое отделение Центральной больницы Кюрдамирского района.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi