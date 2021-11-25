В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Гарабуджаг.

Так, автомобиль марки "Mercedes" врезался в ехавший перед ним ВАЗ-21011.

В результате ДТП водитель ВАЗ, житель Шекинского района, 43-летний Рамин Мамедсан оглы Абдурахманов и его пассажир 33-летний Роял Салман оглы Салманов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется следствие.