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В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
25 ноября 2021 г. 06:28
В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Гарабуджаг.

Так, автомобиль марки "Mercedes" врезался в ехавший перед ним ВАЗ-21011.

В результате ДТП водитель ВАЗ, житель Шекинского района, 43-летний Рамин Мамедсан оглы Абдурахманов и его пассажир 33-летний Роял Салман оглы Салманов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə “Mercedes” “VAZ-21011”-ə çırpılıb, xəsarət alanlar var

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