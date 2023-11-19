В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Муганлы Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В селе Муганлы Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах.

Согласно информации, водитель автомобиля Mercedes, который двигался в направлении Гянджи, жительница Мингячевира Жаля Рашадат гызы Набиева (1986 г.р.) потеряла управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени тяжести получила пассажирка жительница Мингячевира Рамиля Халыг гызы Гасанова (1979 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.