В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Муганлы Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Согласно информации, водитель автомобиля Mercedes, который двигался в направлении Гянджи, жительница Мингячевира Жаля Рашадат гызы Набиева (1986 г.р.) потеряла управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени тяжести получила пассажирка жительница Мингячевира Рамиля Халыг гызы Гасанова (1979 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.