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В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие В селе Муганлы Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
19 ноября 2023 г. 18:06
В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Муганлы Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах.

Согласно информации, водитель автомобиля Mercedes, который двигался в направлении Гянджи, жительница Мингячевира Жаля Рашадат гызы Набиева (1986 г.р.) потеряла управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В ДТП, помимо водителя, травмы различной степени тяжести получила пассажирка жительница Мингячевира Рамиля Халыг гызы Гасанова (1979 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobil qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

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