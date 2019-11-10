В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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*** 13:38
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали трое человек.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на трассе Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Сор-Сор.
Так, автомобиль "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Нива". В результате ДТП, водитель "Нивы" Афган Самед оглы Шукюров, а также его пассажиры - Вугар Ханджан оглы Алиев и Аяз Байылхан оглы Гараев получили различные травмы.
Раненые были доставлены в травматологическое отделение Кюрдамирской центральной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости