В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Добавлено видео

*** 13:38

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали трое человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на трассе Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Сор-Сор.

Так, автомобиль "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Нива". В результате ДТП, водитель "Нивы" Афган Самед оглы Шукюров, а также его пассажиры - Вугар Ханджан оглы Алиев и Аяз Байылхан оглы Гараев получили различные травмы.

Раненые были доставлены в травматологическое отделение Кюрдамирской центральной больницы.

По факту ведется расследование.