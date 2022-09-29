В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие.

В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Хырдапай участке дороги Баку-Газах.

Водитель автомобиля марки BMW, житель Евлахского района Халил Халилов потерял управление за рулем, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В ходе ДТП 48-летний водитель и его 44-летний пассажир житель Мингячевира Ахмедзаде Рашад Низами оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.