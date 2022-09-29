В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Хырдапай участке дороги Баку-Газах.
Водитель автомобиля марки BMW, житель Евлахского района Халил Халилов потерял управление за рулем, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
В ходе ДТП 48-летний водитель и его 44-летний пассажир житель Мингячевира Ахмедзаде Рашад Низами оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.