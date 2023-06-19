В Кюрдамире произошло ДТП, двое ранены

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали два человека.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали два человека.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Баку.

Так, водитель грузового автомобиля марки İsuzu потерял управление и врезался в забор у края дороги.

В результате ДТП жители Гейчайского района Новрузов Джахангир Натиг оглу (1994 г.р.) и Микаилов Кянан Гачай оглу (2000 г.р.) получили телесные травмы различной степени тяжести и были доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.