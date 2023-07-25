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В Кюрдамире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие В Кюрдамире произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Молла Панаха Вагифа. Водитель автомобиля "ГАЗ 24" потерял управление, в результате чего машина
Происшествия
25 июля 2023 г. 20:24
В Кюрдамире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Молла Панаха Вагифа.

Водитель автомобиля "ГАЗ 24" потерял управление, в результате чего машина врезалась в четыре автомобиля, припаркованных на обочине.

33-летний житель села Совла Джафаров Джавид и житель села Сор-Сор 72-летний Рзаев Хатамхан получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу на карете скорой помощи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var

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