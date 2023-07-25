В Кюрдамире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло цепное ДТП, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие. Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Молла Панаха Вагифа. Водитель автомобиля "ГАЗ 24" потерял управление, в результате чего машина

https://static.report.az/photo/3423c6d9-6e6d-3a7b-a058-aa81eb6679e5.jpg https://static.report.az/photo/3423c6d9-6e6d-3a7b-a058-aa81eb6679e5.jpg