В Кюрдамире произошла дорожная авария, двое пострадали

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Кюрдамир. 9 июля. REPORT.AZ/ Установлены имена пострадавших во время дорожной аварии в Кюрдамирском районе.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, это житель района Халыгов Алмуса Алескер оглы 1988 г.р. и житель районного села Сыгырлы Ахмедов Агаярбек Алибек оглы 1946 г.р.

Отметим, что авария произошла на проспекте Баку в городе Кюрдамир. Водители обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.