В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло цепная авария, в результате которой пострадали три человека.

Установлены личности пострадавших в ДТП в Кюрдамирском районе.



Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, пострадавшими являются жители села Пирли Ахмедов Санан Хукмали оглу (1966 г.р.), Зейналов Мубариз Абдулла оглу (1965 г.р.) и житель Баку Абдуллаев Рашад Новруз оглу (1986 г.р.).



Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

12:57

В Кюрдамирском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали три человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, ДТП зафиксировано на проходящем через село Каррар участке автомагистрали Баку-Газах.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в Volkswagen. От силы удара Volkswagen врезался в микроавтобус марки Mercedes.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.