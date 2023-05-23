В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

Установлены личности пострадавших в ДТП в Кюрдамирском районе.
Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, пострадавшими являются жители села Пирли Ахмедов Санан Хукмали оглу (1966 г.р.), Зейналов Мубариз Абдулла оглу (1965 г.р.) и житель Баку Абдуллаев Рашад Новруз оглу (1986 г.р.).
Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
В Кюрдамирском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали три человека.
Как передает верхнеширванское бюро Report, ДТП зафиксировано на проходящем через село Каррар участке автомагистрали Баку-Газах.
Автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в Volkswagen. От силы удара Volkswagen врезался в микроавтобус марки Mercedes.
В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.