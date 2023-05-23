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В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло цепная авария, в результате которой пострадали три человека.
Происшествия
23 мая 2023 г. 13:51
В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

Установлены личности пострадавших в ДТП в Кюрдамирском районе.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, пострадавшими являются жители села Пирли Ахмедов Санан Хукмали оглу (1966 г.р.), Зейналов Мубариз Абдулла оглу (1965 г.р.) и житель Баку Абдуллаев Рашад Новруз оглу (1986 г.р.).

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

12:57

В Кюрдамирском районе произошла цепная авария, в результате которой пострадали три человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, ДТП зафиксировано на проходящем через село Каррар участке автомагистрали Баку-Газах.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в Volkswagen. От силы удара Volkswagen врезался в микроавтобус марки Mercedes.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

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