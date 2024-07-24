В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через село Муганлы.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2107", 21-летний житель Гёйгёльского района Эшгин Алиев, двигаясь в направлении Кюрдамира, сначала врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки Chevrolet, а затем в остановившийся на обочине дороги грузовик марки Mercedes.

В результате водитель ВАЗа и его мать, 43-летняя Матанат Гасанова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в Центральную больницу Кюрдамирского района. По факту проводится расследование.