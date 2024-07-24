О нас

В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Происшествия
24 июля 2024 г. 18:31
В Кюрдамире произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через село Муганлы.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2107", 21-летний житель Гёйгёльского района Эшгин Алиев, двигаясь в направлении Кюрдамира, сначала врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки Chevrolet, а затем в остановившийся на обочине дороги грузовик марки Mercedes.

В результате водитель ВАЗа и его мать, 43-летняя Матанат Гасанова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в Центральную больницу Кюрдамирского района. По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

Нарушители ирано-азербайджанской госграницы ранили двоих пограничников
Нарушители ирано-азербайджанской госграницы ранили двоих пограничников
24 июля 2024 г. 16:58
Возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев в Абшеронском районе
Возбуждено уголовное дело по факту смерти братьев в Абшеронском районе
23 июля 2024 г. 22:17
В Абшеронском районе мужчина нанес ножевые ранения брату и совершил суицид
В Абшеронском районе мужчина нанес ножевые ранения брату и совершил суицид
23 июля 2024 г. 21:20
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Задержаны граждане Китая, подозреваемые в краже сейфа с драгоценностями из дома на Абшероне
Задержаны граждане Китая, подозреваемые в краже сейфа с драгоценностями из дома на Абшероне
23 июля 2024 г. 17:42
Задержан киберпреступник, вымогавший деньги у владельцев компаний
Задержан киберпреступник, вымогавший деньги у владельцев компаний
23 июля 2024 г. 16:43
Сафа Мирзоев похоронен на II Аллее почетного захоронения
Сафа Мирзоев похоронен на II Аллее почетного захоронения
23 июля 2024 г. 16:05
Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи
Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи
23 июля 2024 г. 15:07
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка
23 июля 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi