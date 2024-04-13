В Кюрдамире произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро
В результате столкновения автомобилей марок Mercedes с грузовиком Ford водитель одного из легковых автомобилей, житель села Телишли Имишлинского района, 70-летний Алиашраф Рустам оглу Мовсумов, скончался на месте происшествия, а пассажирка Арифа Иса гызы Манафова получила травмы различной степени тяжести.
Пассажирка второго легкового автомобиля, жительница Агджабединского района 66-летняя Аня Гарахан гызы Тагиева, получила серьезные травмы.
Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.