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В Кюрдамире произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В Кюрдамире произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
13 апреля 2024 г. 19:18
В Кюрдамире произошла цепная авария, есть погибший и пострадавшие

В Кюрдамире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Сор-Сор Кюрдамирского района.

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes с грузовиком Ford водитель одного из легковых автомобилей, житель села Телишли Имишлинского района, 70-летний Алиашраф Рустам оглу Мовсумов, скончался на месте происшествия, а пассажирка Арифа Иса гызы Манафова получила травмы различной степени тяжести.

Пассажирка второго легкового автомобиля, жительница Агджабединского района 66-летняя Аня Гарахан гызы Тагиева, получила серьезные травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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