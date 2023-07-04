В Кюрдамире председатель муниципалитета скончался в здании суда

В Кюрдамире председатель муниципалитета скончался в здании суда.

В Кюрдамире председатель муниципалитета скончался в здании суда.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, председатель муниципалитета села Каррар Сахиб Джафаров при входе в административное здание районного суда упал и потерял сознание. Окружающие хотели доставить его в больницу, но Сахиб Джафаров скончался от сердечного приступа.

Его тело было доставлено для осмотра в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Отметим, что Сахиб Джафаров некоторое время назад перенес операцию на сердце.

По данному факту проводится расследование.