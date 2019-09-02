В Кюрдамире потушили пожар на базаре - ОБНОВЛЕНО

В кюрдамире потушили пожар на базаре

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, в результате пожара сгорели магазины с общей площадью 800 квадратных метров. Общая площадь базара состовляет 12,350 кв. м.

Территория базара, площадью 11,500 кв. м. находится под контролем. На место происшествия привлечены сотрудники Противопожарной службы МЧС Кюрдамира и Агсу.

Пожар потушен и предотвращена возможность распространения огня на соседние территории.

***04:59

В Кюрдамирском районе произошёл пожар.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл на базаре, находящийся на проспекте Гейдара Алиева.

В результате пожара сгорели около десяти магазинов вместе со всеми товарами. На место происшествия привлечены силы Противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по предотвращению пожара. Ожидается поддержка со стороны соседних районов.

По факту ведётся расследование.