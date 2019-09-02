В Кюрдамире потушили пожар на базаре - ОБНОВЛЕНО

В кюрдамире потушили пожар на базаре
Как передаёт верхнеширванское бюро Report, в результате пожара сгорели магазины с общей площадью 800 квадратных метров. Общая площадь базара состовляет 12,350 кв. м.
Территория базара, площадью 11,500 кв. м. находится под контролем. На место происшествия привлечены сотрудники Противопожарной службы МЧС Кюрдамира и Агсу.
Пожар потушен и предотвращена возможность распространения огня на соседние территории.
***04:59
В Кюрдамирском районе произошёл пожар.
Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл на базаре, находящийся на проспекте Гейдара Алиева.
В результате пожара сгорели около десяти магазинов вместе со всеми товарами. На место происшествия привлечены силы Противопожарной службы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по предотвращению пожара. Ожидается поддержка со стороны соседних районов.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости