В Кюрдамире пешеход попал под автомобили, тело разорвано на несколько частей

Тело пешехода, попавшего под автомобили в Кюрдамирском районе, разорвало на несколько частей.
Житель города Баку Ализаде Исмаил Сакит оглы, водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь в направлении Кюрдамирского района, совершил наезд на пытавшегося перейти дорогу жителя села Арабгубалы Кюрдамирского района Алиева Ильхама Сабира оглы.
От удара пешеход упал на другую сторону дороги и оказался под другими автомобилями. В результате тело пешехода разорвало на несколько частей.
Останки пешехода были собраны и переданы в соответствующие органы.