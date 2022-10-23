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В Кюрдамире пешеход попал под автомобили, тело разорвано на несколько частей

В Кюрдамире пешеход попал под автомобили, тело разорвано на несколько частей Тело пешехода, попавшего под автомобили в Кюрдамирском районе, разорвало на несколько частей.
Происшествия
23 октября 2022 г. 21:44
В Кюрдамире пешеход попал под автомобили, тело разорвано на несколько частей

Тело пешехода, попавшего под автомобили в Кюрдамирском районе, разорвало на несколько частей.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие зафиксировано на участке дороги Баку-Газах, проходящей по территории поселка Каррар.

Житель города Баку Ализаде Исмаил Сакит оглы, водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь в направлении Кюрдамирского района, совершил наезд на пытавшегося перейти дорогу жителя села Арабгубалы Кюрдамирского района Алиева Ильхама Сабира оглы.

От удара пешеход упал на другую сторону дороги и оказался под другими автомобилями. В результате тело пешехода разорвало на несколько частей.

Останки пешехода были собраны и переданы в соответствующие органы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə piyada avtomobillərin altında qalıb, bədəni bir neçə hissəyə parçalanıb

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