В Кюрдамире перевернулся Daewoo, пострадали три человека

Кюрдамир. 17 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает центральноаранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Сыгырлы Кюрдемирского района.

Так, автомобиль марки Daewoo перевернулся после потери управления. В результате аварии водитель и пассажиры (по меньшей мере три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.