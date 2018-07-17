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    В Кюрдамире перевернулся Daewoo, пострадали три человека

    Кюрдамир. 17 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает центральноаранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Сыгырлы Кюрдемирского района.

    Так, автомобиль марки Daewoo перевернулся после потери управления. В результате аварии водитель и пассажиры (по меньшей мере три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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