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    В Кюрдамире перевернулся автомобиль, водитель впал в кому

    Его состояние тяжелое

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе в результате аварии водитель впал в кому.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня утром на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Сор-сор Кюрдамирского района.

    Так, житель села Джарлы Ташкилат Акиф оглу Зарбалиев 1986 г.р., управляя легковым автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. Т. Зарбалиев в результате аварии получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший бригадой аварийной службы "113" срочно был доставлен в Центральную больницу Кюрдамирского района.

    В реанимационном отделении больницы сообщили, что больной находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной версии, причиной инцидента стала сонливость водителя в утренние часы.

    По факту в Кюрдамирском районном отделении полиции ведется расследование.

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