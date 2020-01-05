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В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

​В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на дороге Агсу-Кюрдамир-Зардаб, проходящем через село Кехюнлю.

Так, направлявшийся в сторону Зардаба водитель автомобиля "Mercedes", житель Сумгайыта Эльхан Тюмархан оглы Абышев, потерял контроль над транспортным средством. В результате машина перевернулась и Э.Абышев получил различные ранения.

По предварительной версии, причиной аварии послужило то, что водитель уснул за рулем.

По факту ведется расследование.

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