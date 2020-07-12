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В Кюрдамире отец убил сына из ружья

В Кюрдамире отец убил сына из ружья В Кюрдамирском районе было совершено убийство.
Происшествия
12 июля 2020 г. 10:05
В Кюрдамире отец убил сына из ружья

В Кюрдамирском районе  было совершено убийство.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Хырдапай.

Так, житель села 61-летний Мазахир Хейбат оглы Шамиев убил своего сына, 35-летнего Элькяна Шамиева.

По предварительным данным, между подозреваемым и его сыном  возник конфликт. В ярости мужчина выстрелил в Э.Шамиева из своего ружья.

К инциденту были привлечены сотрудники правоохранительных органов Кюрдамирского района.

Факт расследуется районной прокуратурой.

Следует отметить, что убитый Элькян Шамиев, ранее был судим и провел в местах не столь отдаленных.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə ata oğlunu qətlə yetirib

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