В Кюрдамире один человек тяжело пострадал в автомобильной аварии

В селе Атакишили Кюрдамирского района выбежавший на дорогу скот спровоцировал ДТП, в котором тяжело пострадал один человек.

В селе Атакишили Кюрдамирского района выбежавший на дорогу скот спровоцировал ДТП, в котором тяжело пострадал один человек.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент произошел на трассе Агсу - Кюрдамир - Имишли.

Согласно информации, автомобиль "ВАЗ-2107" наехал на крупный рогатый скот, который выбежал на проезжую часть. В аварии различные травмы получил находившийся в транспортном средстве в качестве пассажира местный житель Гасан Эльнур оглу Гасанов, 2001 года рождения.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу. Медики, с учетом тяжести состояния пациента, приняли решение эвакуировать его в одну из столичных лечебных учреждений.

По факту ведется расследование.