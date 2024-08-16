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В Кюрдамире один человек тяжело пострадал в автомобильной аварии

В Кюрдамире один человек тяжело пострадал в автомобильной аварии В селе Атакишили Кюрдамирского района выбежавший на дорогу скот спровоцировал ДТП, в котором тяжело пострадал один человек.
Происшествия
16 августа 2024 г. 01:06
В Кюрдамире один человек тяжело пострадал в автомобильной аварии

В селе Атакишили Кюрдамирского района выбежавший на дорогу скот спровоцировал ДТП, в котором тяжело пострадал один человек.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на трассе Агсу - Кюрдамир - Имишли.

Согласно информации, автомобиль "ВАЗ-2107" наехал на крупный рогатый скот, который выбежал на проезжую часть. В аварии различные травмы получил находившийся в транспортном средстве в качестве пассажира местный житель Гасан Эльнур оглу Гасанов, 2001 года рождения.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу. Медики, с учетом тяжести состояния пациента, приняли решение эвакуировать его в одну из столичных лечебных учреждений.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə yol qəzası baş verib, xəsarət alan var

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