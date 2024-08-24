В Кюрдамире один человек скончался в тяжелом ДТП

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, еще один получил травмы.

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, еще один получил травмы.

Как передает верхнеширванское бюро Report , инцидент был зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли.

Водитель автомобиля "Мерседес" 21-летний Ниджат Мустафа оглу Мустафаев потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир 22-летний житель Кюрдамирского района Орхан Вюсал оглу Панахов.

Водитель с травмами доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование.