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В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший В Кюрдамире автомобиль сошел с дороги и несколько раз перевернулся, есть пострадавшие. Как сообщили Report из бюро Юхары Ширван, инцидент был зарегистрирован на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, которая проходит через село Сор Сор. Так, водитель авто
Происшествия
15 октября 2022 г. 12:29
В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамире автомобиль сошел с дороги и несколько раз перевернулся, есть пострадавший.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report , авария была зарегистрирована на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, которая проходит через село Сор Сор.

Алиев Рагим Джасарат оглы (30 лет), двигаясь на автомобиле VAZ-21015 в направлении Кюрдамира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobil bir neçə dəfə aşıb, xəsarət alan var

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