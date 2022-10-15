В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамире автомобиль сошел с дороги и несколько раз перевернулся, есть пострадавшие. Как сообщили Report из бюро Юхары Ширван, инцидент был зарегистрирован на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, которая проходит через село Сор Сор. Так, водитель авто

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В Кюрдамире автомобиль сошел с дороги и несколько раз перевернулся, есть пострадавший.



Как сообщает верхне-ширванское бюро Report , авария была зарегистрирована на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, которая проходит через село Сор Сор.



Алиев Рагим Джасарат оглы (30 лет), двигаясь на автомобиле VAZ-21015 в направлении Кюрдамира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал