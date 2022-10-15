В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Кюрдамире автомобиль сошел с дороги и несколько раз перевернулся, есть пострадавший.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report , авария была зарегистрирована на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, которая проходит через село Сор Сор.
Алиев Рагим Джасарат оглы (30 лет), двигаясь на автомобиле VAZ-21015 в направлении Кюрдамира, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.