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В Кюрдамире мужчину придавило собственным автомобилем - ФОТО

​В Кюрдамире мужчину придавило собственным автомобилем

В Кюрдамирском районе водитель погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на 185 км трассы Баку-Газах в селе Чохранлы.

Так, житель Астары Ильхам Наиль оглы Байрамов, 1977 года рождения, чтобы поменять шину своего грузового автомобиля марки "Mercedes", поднял ее на домкрате. Как оказалось, машина была плохо закреплена и, слетев с домкрата, придавила хозяина. От полученных повреждений, водитель скончался на месте.

Труп был передан по назначению.

По факту ведется расследование.

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