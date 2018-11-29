В Кюрдамире мужчина продавал наркотики в магазине одежды - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Добавлено видео

*** 13:12

Кюрдамир. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе задержан мужчина, занимающийся куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, в результате проведенных сотрудниками районной полиции оперативных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий житель Кюрдамирского района Эльнур Фархад оглу Ализаде был пойман с поличным при торговле наркотиками в магазине одежды на рынке, где работал.

Он признал, что уже год занимается этим делом. В магазине, где он работает, среди одежды были обнаружены и изъяты 7 бумажных свертков, марихуана в 1 спичечной коробке, а также различные психотропные таблетки. Кроме того, после привода в отделении полиции Э.Ализаде обыскали, у него были обнаружены и изъяты 500 манатов, полученные за сбыт наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.2, ведется следствие.

Отметим, что Э.Ализаде привлекался ранее к уголовной ответственности за торговлю наркотическими веществами.