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    В Кюрдамире мужчина продавал наркотики в магазине одежды - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    *** 13:12

    Кюрдамир. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе задержан мужчина, занимающийся куплей-продажей наркотических средств.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, в результате проведенных сотрудниками районной полиции оперативных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий житель Кюрдамирского района Эльнур Фархад оглу Ализаде был пойман с поличным при торговле наркотиками в магазине одежды на рынке, где работал.

    Он признал, что уже год занимается этим делом. В магазине, где он работает, среди одежды были обнаружены и изъяты 7 бумажных свертков, марихуана в 1 спичечной коробке, а также различные психотропные таблетки. Кроме того, после привода в отделении полиции Э.Ализаде обыскали, у него были обнаружены и изъяты 500 манатов, полученные за сбыт наркотических средств.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.2, ведется следствие.

    Отметим, что Э.Ализаде привлекался ранее к уголовной ответственности за торговлю наркотическими веществами.

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