В Кюрдамире микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящий через село Аршалы.
Микроавтобус Ford, которым управлял 38-летний житель Агдашского района Мовлуд Магомеднаби оглы Набизаде, сбил, пытавшегося перейти дорогу жителя села Сыгырлы Кюрдамирского района Алигисмета Гараева. Пешеход скончался на месте.
Труп передан в Кюрдамирский филиал Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава для проведения экспертизы.
По факту ведется расследование.