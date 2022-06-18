В Кюрдамире микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящий через село Аршалы.

Микроавтобус Ford, которым управлял 38-летний житель Агдашского района Мовлуд Магомеднаби оглы Набизаде, сбил, пытавшегося перейти дорогу жителя села Сыгырлы Кюрдамирского района Алигисмета Гараева. Пешеход скончался на месте.

Труп передан в Кюрдамирский филиал Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава для проведения экспертизы.

По факту ведется расследование.