В Кюрдамире легковой автомобиль столкнулся с КамАЗ: двое погибли - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на дороге Баку-Газах, проходящем по территории села Атакишили.

Так, автомобиль "Газ-2410" управляемый Мехманом Сурхай оглы Ахмедовым врезался в грузовой автомобиль марки "КамАЗ".

В результате, М.Ахмедов и его пассажир Вугар Ариф оглы Ибадов, от полученных тяжелых травм скончались на месте аварии.

Трупы были переданы в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.