В Кюрдамире "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр, водитель получил травмы

В селе Муганлы Кюрадимрского района "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр разделительной полосы, водитель получил травмы.

В селе Муганлы Кюрадимрского района "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр разделительной полосы, водитель получил травмы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент произошел на 178-м километре магистрали Баку-Газах.

Водитель грузовика 51-летний житель Зангиланского района Сеймур Сахиб оглу Абдуллаев во время движения в направлении Гянджи потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в бордюр разделительной полосы и остановилось. От силы удара груз опрокинулся на дорогу, мужчина получил травмы.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.