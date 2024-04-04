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В Кюрдамире "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр, водитель получил травмы

В Кюрдамире "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр, водитель получил травмы В селе Муганлы Кюрадимрского района "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр разделительной полосы, водитель получил травмы.
Происшествия
4 апреля 2024 г. 07:39
В Кюрдамире КамАЗ врезался в бетонный бордюр, водитель получил травмы

В селе Муганлы Кюрадимрского района "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр разделительной полосы, водитель получил травмы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на 178-м километре магистрали Баку-Газах.

Водитель грузовика 51-летний житель Зангиланского района Сеймур Сахиб оглу Абдуллаев во время движения в направлении Гянджи потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в бордюр разделительной полосы и остановилось. От силы удара груз опрокинулся на дорогу, мужчина получил травмы.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “KamAZ” beton səkiyə çırpılıb, sürücü xəsarət alıb

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