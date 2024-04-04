В Кюрдамире "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр, водитель получил травмы

В селе Муганлы Кюрадимрского района "КамАЗ" врезался в бетонный бордюр разделительной полосы, водитель получил травмы.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Водитель грузовика 51-летний житель Зангиланского района Сеймур Сахиб оглу Абдуллаев во время движения в направлении Гянджи потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в бордюр разделительной полосы и остановилось. От силы удара груз опрокинулся на дорогу, мужчина получил травмы.
Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.