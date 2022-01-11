В Кюрдамире КамАЗ насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Сыгырлы.

Так, грузовой автомобиль марки "КамАЗ" сбил переходившего дорогу пешехода (личность уточняется - ред.).

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Тело для обследования было передано в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.