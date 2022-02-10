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В Кюрдамире и Сабирабаде задержаны больные COVID-19

В Кюрдамире и Сабирабаде задержаны больные COVID-19 В Кюрдамире и Сабирабаде задержаны больные коронавирусом.
Происшествия
10 февраля 2022 г. 08:45
В Кюрдамире и Сабирабаде задержаны больные COVID-19

В Кюрдамире и Сабирабаде задержаны больные коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель села Атакишили Кюрдамирского района М.Алиев, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинул место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, нарушитель был задержан. С соблюдением медицинских процедур, его вернули домой.

А в Сабирабаде был задержан коронавирусный больной Н.Адышов. Сотрудники РОП провели с ним разъяснительную беседу, а затем вернули его домой с участием медперсонала.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmir və Sabirabadda COVID-19 xəstələri barədə araşdırma aparılır

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