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В Кюрдамире гражданин Турции насмерть сбил пешехода

В Кюрдамире гражданин Турции насмерть сбил пешехода В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
3 декабря 2023 г. 02:42
В Кюрдамире гражданин Турции насмерть сбил пешехода

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящей через село Сор-Сор.

По информации, жительница Агджабединского района Абдуллаева Натаван Эльдар гызы при попытке сесть в припаркованный на обочине автомобиль марки Mitsubishi была сбита автомобилем марки KIA Optima, за рулем которого находился гражданин Турции Нурай Кырчы.

От удара женщину отбросило на несколько метров, она скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə Türkiyə vətəndaşının idarə etdiyi avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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