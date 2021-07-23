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В Кюрдамире гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу

В Кюрдамире гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу В Кюрдамире полиция провела профилактические мероприятия в домах торжеств.
Происшествия
23 июля 2021 г. 10:08
В Кюрдамире гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу

В Кюрдамире полиция провела профилактические мероприятия в домах торжеств.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции провели профилактические встречи в домах торжеств, деятельность которых была разрешена в установленном законом порядке.

Во встречах, состоявшихся перед началом торжественных церемоний, наряду с сотрудниками полиции, приняли участие сотрудники Агентства продовольственной безопасности и территориального налогового управления.

В ходе встреч руководителям домов торжеств была предоставлена информация о принятых Оперативным штабом решениях в связи с проведением свадеб, помолвок, дней рождений и других церемоний, а также о том, в каком количестве и по каким нормам можно принимать гостей.

Также в ходе мероприятий были проверены паспорта COVID-19 у лиц, прибывших для принятия участия в свадебных церемониях. Не привитые граждане не были допущены на мероприятия.

В отношении владельцев объектов, в которых были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры.

Отметим, что несколько дней назад за нарушение правил карантинного режима дома торжеств "Мираж" и "Ниджат" были оштрафованы на 4000 манатов в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOVID-19 pasportu olmayanlar toya buraxılmadı

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