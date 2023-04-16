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В Кюрдамире «Газель» столкнулась с фурой, есть пострадавшие

В Кюрдамире «Газель» столкнулась с фурой, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.
Происшествия
16 апреля 2023 г. 10:52
В Кюрдамире «Газель» столкнулась с фурой, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Сыйырлы района.

Так, автомобиль марки «Газель», двигавшийся в направлении Гянджи, врезался в припаркованную на обочине фуру марки «DAF».

В результате травмы различной степени тяжести получили находившиеся в «Газели» 32-летний житель Билясуварского района Эльчин Хударагим оглу Алиев, жители Джалилабадского района - 34-летний Забиль Ханлар оглу Аббасов и 42-летний Рустам Закир оглу Гасанов.

Пострадавших на машине скорой помощи доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “Qazel” “TIR” la toqquşub, xəsarət alanlar var

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