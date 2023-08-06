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В Кюрдамире Ford Transit врезался в ”КамАЗ"

В Кюрдамире Ford Transit врезался в ”КамАЗ" В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
6 августа 2023 г. 05:20
В Кюрдамире Ford Transit врезался в ”КамАЗ

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через поселок Каррар.

Так, грузовой автомобиль марки Ford Transit, двигаясь в направлении Уджара, врезался в “КамАЗ”, за рулем которого находился житель Бардинского района Гурбанзаде Амин.

В результате столкновения 39-летний водитель Ford Transit Искендеров Рамин Акиф оглу и его пассажир Гейдаров Рамин Сабит оглу получили тяжелые травмы.

Раненые были незамедлительно доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу на машине скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние пассажира Рамина Гейдарова как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “Ford Tranzit” “KamAZ”a çırpılıb, xəsarət alanlar var

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