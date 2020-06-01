В Кюрдамире дотла сгорел трехкомнатный дом - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдамире дотла сгорел трехкомнатный дом

1 июня, 2020 13:08

https://report.az/storage/news/b4906450cc7b6356b277a126a94bde5f/378eee81-9fc1-42c0-8b72-ad664a59415a_292.jpg В Кюрдамирском районе Азербайджана в частном жилом доме произошел пожар. Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в поселке Каррар. Принадлежащий 36-летнему жителю села Албендиеву Шахадату Туфан оглу трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м. полностью сгорел вместе с предметами домашнего обихода. На место пожара была привлечена живая сила и техника Государственного управления пожарной охраны Кюрдамирского района министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Огонь локализован. Пламя не перешло на близлежащие постройки. Причина пожара выясняется.

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