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В Кюрдамире дотла сгорел трехкомнатный дом - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдамире дотла сгорел трехкомнатный дом

В Кюрдамирском районе Азербайджана в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в поселке Каррар.

Принадлежащий 36-летнему жителю села Албендиеву Шахадату Туфан оглу трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м. полностью сгорел вместе с предметами домашнего обихода. На место пожара была привлечена живая сила и техника Государственного управления пожарной охраны Кюрдамирского района министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Огонь локализован. Пламя не перешло на близлежащие постройки.

Причина пожара выясняется.

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