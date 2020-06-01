В Кюрдамире дотла сгорел трехкомнатный дом - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе Азербайджана в частном жилом доме произошел пожар.
Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в поселке Каррар.
Принадлежащий 36-летнему жителю села Албендиеву Шахадату Туфан оглу трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м. полностью сгорел вместе с предметами домашнего обихода. На место пожара была привлечена живая сила и техника Государственного управления пожарной охраны Кюрдамирского района министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Огонь локализован. Пламя не перешло на близлежащие постройки.
Причина пожара выясняется.