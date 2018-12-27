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    В Кюрдамире автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель пострадал - ФОТО - ВИДЕО

    © Report

    Кюрдамир. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Кюрдамире произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент отмечен вчера ночью на территории под название "Дорд йол" ("Пересечение четырех дорог"). 

    Житель кюрдамирского села Чохранлы Асим Азизалы оглу Гусейнов 1988 г.р, находясь за рулем легкового автомобиля марки Mercedes, потерял управление, в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение. 

    Получивший во время ДТП различные травмы водитель помещен в Кюрдамирскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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